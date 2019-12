Žralok uvízl v lodním laně a umíral na břehu. Tento muž ale neváhal a udělal smělý krok. Podívejte se, jak to dopadlo

Josh Grimshaw na konci listopadu narazil na pláži Muriwai na Novém Zélandu na malého žraloka, který byl uvězněn v lodním laně. Dravec se nacházel na břehu, byl bez vody a umíral. Naštěstí se však našel zachránce, který mu z jeho neštěstí pomohl.

Josh se rozhodl, že zvíře zachrání. Muž tedy žraloka chytil za ocas a opatrně jej táhl do oceánu. Šel tak daleko, dokud se žralok neocitl ve vodě. Josh nepustil jeho ocas, dokud neviděl, že je ryba v bezpečí.

Žralok žádá o pomoc

Již dříve se na internetu objevilo neuvěřitelné video se žralokem velrybím. Ten totiž velmi opatrně připlul k rybářské lodi a rybáře, kteří se nacházeli na palubě, požádal o pomoc. Na videu byl zachycen neobvyklý a velmi dojemný okamžik, kdy žralok velrybí připlul k jednomu z rybářských člunů a jeho posádku požádal o pomoc. Tyto záběry byly pořízeny v Malajsii, u pobřeží Bintulu. Je na nich vidět, jak obrovská ryba zamotaná v provazech připlavala k rybářům, aby jí pomohli.

Jeden z námořníků přitáhl rybu tyčí blíže k lodi, aby bylo snazší rozmotat lano. Žralok trpělivě čekal, téměř se nehýbal a když byl zachráněn, několika pohyby ocasu „poděkoval“ svým zachráncům.

Video bylo zveřejněno na sociální síti Facebook a během několika dní ho zhlédlo už více než 290 tisíc diváků. Uživatelé internetu se v komentářích radovali ze šťastného konce příběhu.

Je žralok velrybí pro člověka nebezpečný?

Žralok velrybí je jednou z největších ryb v současnosti. I přes svou velikost se však živí hlavně planktonem a nepředstavuje pro člověka žádnou hrozbu.

Tato poměrně pasivní a pomalu plavající ryba nikdy nenapadne člověka, čímž se velmi rádi chlubí potápěči, kteří se k ní často snaží přiblížit. Jeden z amerických oceánologů, který se setkal se žralokem velrybím, prohlásil:

„Vylezli jsme na žraloka a důkladně jsme ho prozkoumali, dokonce jsme se mu podívali do úst. Vypadalo to, že si nás vůbec nevšímal. Teprve, když jsme se začali dotýkat jeho rypce, pomalu se ponořil do hlubin. Ale brzy zase vyplaval nahoru a my jsme na něj opět vylezli.“

Nicméně, žralok velrybí však může být považován za potenciálně nebezpečného, pokud vezmeme v potaz možnost, že je zraněný. Například harpunou zraněná ryba, která je rozzuřená, může rozbít loď nebo úderem ocasu utopit člověka.