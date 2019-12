Video: První žena na povrchu Měsíce. NASA představila nový grandiózní projekt. Reakce uživatelů byly ale rozporuplné

„Vrátíme se na Měsíc, abychom tam zůstali. A takhle to uděláme. S Artemisem budou muži a ženy poprvé v historii pracovat a žít v jiném světě! Díky měsíčnímu povrchu, na kterém si nacvičíme život na Marsu, tato kapitola v dobývání vesmíru navždy upevní naše místo mezi hvězdami,“ bylo uvedeno na Instagramu dané organizace.

„Lidé jsou jedním z nejinteligentnějších druhů, jaké kdy Bůh vytvořil, a tohle je jeden z důkazů, že všeho lze dosáhnout. A věřím, že jednoho dne budu na Marsu,“ okomentoval příspěvek jeden ze sledujících.

„Co teď? Další falešné přistání na Měsíci? Tentokrát to bude v HD,“ napsal další uživatel.

„Co takhle jako první uklidit tuhle planetu a třídit, než zničíme další,“ podotkla další odběratelka.

S programem Artemis NASA mají první žena a další muži přistát na Měsíci do roku 2024 a pomocí inovativních technologií mají více, než kdy předtím, prozkoumat měsíční povrch. „Do roku 2028 budeme spolupracovat s našimi obchodními a mezinárodními partnery a do roku 2028 zahájíme udržitelné průzkumy. Poté využijeme to, co se naučíme na Měsíci a kolem něj, abychom udělali další obrovský skok - poslali astronauty na Mars,“ uvádí se na webové stránce NASA.

Již dříve se objevily informace, že americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) musel svým ruským protějškům zaplatit kolem čtyř miliard dolarů, aby mohl poslat astronauty do vesmíru. Vyplývá to ze zprávy vedoucího inspektora NASA Paula Martina.

Podle uvedených údajů NASA získala k červenci roku 2019 celkem 70 míst v ruských kosmických lodích za 3,9 miliard dolaru. Pomocí Sojuzu chtěla poslat americké astronauty a astronauty partnerských zemí na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a vrátit je na Zem. Uvádí se také, že během 20 let existence ISS se uskutečnilo 85 pilotovaných letů ruských Sojuzů a amerických Space Shuttle. Během tohoto období stanici navštívilo 239 astronautů a kosmonautů.