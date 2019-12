Video: Toto malé štěně se třáslo zimou a už nevěřilo, že ho někdo zachrání. Pak se stalo tohle

Štěně si vzala k sobě domů policejní důstojnice Kera Cantrellová. Ukázalo se, že jde o fenku, a tak Kera štěně pojmenovala Říčka. Po devíti měsících pejsek vyrostl a zesílil. Často pak navštěvoval své zachránce na policejním okrsku.

Příběhy se psy

Již dříve dobrovolníci v Rumunsku zachránili psa, který hlasitě kňučel, protože se bál lidí. Bývalí majitelé se k němu chovali krutě a až díky dobrovolnici Monice toto zvíře poprvé poznalo, co je to něha. Byl však zapotřebí nějaký čas, než se pes uklidnil. Kdyby nebylo Moniky, pes by nikdy nepoznal, že je lidem možné věřit. Nakonec mu našli nový domov a teď pes bydlí tak, jak si vždy zasloužil.

V Indii zase nedávno dobrovolníci našli zraněného psa, který kňučel a plazil se příkopem. Měl těžké zranění hlavy a nedokázal sám ani vstát. Dobrovolníci si vzali psa k sobě a léčili ho. Jeho oko bylo silně poraněno a dotyční jednu chvíli pochybovali o tom, že ho dokáží zachránit. Díky kapačkám se jim ale podařilo stav psa stabilizovat. Po dvou dnech ale ještě stále nedokázal stát bez cizí pomoci. Třetí den začal pes jíst. Dobrovolníci ho postupně učili chodit. Oko se sice zachránit nepodařilo, ale pejsek znovu běhá. Teď žije v útulku pod dohledem dobrovolníků, kteří tomuto stařečkovi hledají hodného majitele.

Další případ byl v USA, kde byl jeden toulavý ovčák silně vystrašen a strachy vyl. Nikoho nenechal, aby se k němu přiblížil a mnoho dní se schovával za dodávkou. Dobrovolníci se rozhodli, že ho přilákají na сheeseburger, aby si získali jeho důvěru a pak ho mohli odvézt k veterináři. Po několika pokusech se jim přeci jen podařilo vyděšeného psa vylákat. Pes hlasitě vyl strachy. U veterináře se ale uklidnil, a dokonce se i uvolnil. Ovčák hned našel novou rodinu a nového kamaráda Ernieho.