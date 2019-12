Neuvěřitelný příběh: Tento pes už devět let čeká na svého zesnulého majitele a zachraňuje při tom lidi

Tento pes, který je přezdíván Muchtar, už celých devět let čeká na svého zesnulého majitele. Muž pracoval jako záchranář a po jeho smrti začal pes každý den chodit na nábřeží na krymské Jaltě, kde se s nadějí dívá na moře.

Muchtara se snažili ujmout jiní lidé, ale pes se pokaždé vracel na místo, kde naposledy spatřil svého majitele. Jednou Muchtar zahlédl Viktora, který hrál na nábřeží na trubku. Pes začal hudebníkovi přizvukovat a nyní je toto duo oblíbencem publika.

Viktor říká, že Muchtar vždy pozoruje nakupující lidi, a když spatří něco špatného, hned se vydá na pomoc. Jednou se tento pes dokonce vrhl pod člun, protože si myslel, že lidé potřebují jeho pomoc. Tuto zkušenost pejskovi připomínají jizvy na bocích. Muchtar dodnes „zpívá“ svou smutnou píseň a stále čeká na to, až si ho jeho oblíbený majitel odvede domů.

Hačikó ve světě

Případy věrných psů, kteří čekají na své páníčky celý život, se odehrávají po celém světě. Říká se totiž, že je pes tím nejvěrnějším přítelem člověka.

Například nedávno čekal jeden labrador v argentinském San Salvadoru de Jujuy u nemocnice na svého zesnulého majitele. Po smrti muže si totiž jeho příbuzní zapomněli vzít mazlíčka domů. Argentinec se dostal do nemocnice nečekaně. Byl v kritickém stavu a požádal kamarády, aby mu jeho miláčka přivedli do pokoje, protože se s ním chtěl rozloučit. Kamarádi psa na prosbu majitele přivedli, ale pak na něj zapomněli. Nakonec tak pes zůstal opuštěn u vchodu do nemocnice a čekal na návrat páníčka.

Také kalifornská společnost pro záchranu zvířat bez domova již dříve zveřejnila skutečný příběh, který pojednává o psí věrnosti. Ochránci zvířat zveřejnili na Facebooku příběh psa jménem Madison, který strávil téměř měsíc čekáním na místě, kde ještě donedávna stál dům jeho majitelů. Zaměstnanci organizace osamělého psa krmili a pozorovali, jak střeží svůj bývalý domov. Později se ukázalo, že majitelé psa z těchto končin odcestovali, aby unikli před ničivými požáry. Svého mazlíčka si však s sebou vzít nestihli. Z domu nezbylo vůbec nic. I přesto však Madison ulici, ve které žil, neopouštěl. Pes se ale nakonec svých majitelů dočkal. Ti se údajně celý měsíc modlili, aby byl jejich mazlíček v pořádku.