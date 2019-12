Žena se jen stěží zachránila před semaforem padajícím na silnici. Šokující video

Na sociálních sítích se šíří video, na kterém je vidět, jak poškozený semafor padá na jeden z přechodů pro chodce v ruském městě Jaroslavl. Na místě, kam semafor spadl, se jen sekundu před pádem nacházela žena. Kdyby nepokračovala v chůzi, semafor by spadl přímo na ni.

Na záběrech je vidět, jak jde žena spolu ostatními po přechodu a najednou na silnici padá semafor. Vypadá to ale, že se žena vůbec nelekla, jako by na ni z nebe padaly semafory každý den. Pokračovala tedy v chůzi dál, jako by se nechumelilo.

Uvádí se, že k incidentu došlo v den, kdy ve městě řádila silná bouřka. Ta s sebou přinesla mnoho škod.

Co se děje na cestách?

V Číně nedávno došlo k nehodě, která byla také natočena. Přímo uprostřed dne totiž jedno z aut nezastavilo na přechodu pro chodce a srazilo matku s dítětem. Následovala však zajímavá reakce. Dítě se totiž ihned po nehodě rozzuřené vrhlo na auto a na řidiče.

Po nehodě se chlapeček okamžitě zvedl a zkontroloval, jestli je jeho matka zraněná. Pak zamířil směrem k autu, začal do něj kopat a pak šel za řidičem. Řidič okamžitě vylezl z auta a sražené ženě začal pomáhat. Posadil ji do auta a následně byla převezena do nemocnice. Policie z havárie obvinila řidiče.

V březnu se na internetu objevilo video padajícího letounu, který na silnici zkřížil cestu jednomu z automobilů. K incidentu došlo nedaleko hlavního města provincie Ontario. Na záběrech je vidět, jak se letoun blíží k silnici při nízké výšce a skoro narazil do auta, z něhož byly záběry pořízeny.

Bylo uvedeno, že incidentu došlo během cvičného letu. V kabině se nacházeli dva lidé, kteří utrpěli jen menší zranění.

Další případ na silnici se odehrál ve státě Texas v okresu Fort Bend County. Silniční dělník, který opravoval semafor, zůstal naživu jen tak tak. Měl štěstí, protože nákladní auto jedoucí rychlostí 80 km/hodinu narazilo do plošiny, ve které se nacházel. Je opravdu zázrak, že byl dělník v pořádku. Byl ale poněkud v šoku, protože kvůli nárazu zůstal viset vzhůru nohama.

Uvádí se však, že samotný dělník ignoroval pravidla bezpečnosti. Silnice nebyla označena, takže za to, co se stalo, si částečně může sám.