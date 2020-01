Rakev s tělem íránského generála Sulejmáního dorazí do města Karbalá na pohřební průvod

Velitel speciálních jednotek Quds Kásim Sulejmání byl zabit 3. ledna, kdy USA raketovým útokem zaútočily na letiště v Bagdádu. Společně s ním zemřelo několik lídrů iráckých šíitských milic Lidových mobilizačních sil. V Pentagonu oznámili, že útok na bagdádské letiště byl schválen americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zabitý Sulejmání je ve Washingtonu obviňován ze zapojení se do útoků na základny koalice a velvyslanectví USA v Iráku.



Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf označil vraždu generála jednotek Quds za akt mezinárodního terorismu.

Duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí slíbil, že se pomstí za smrt Kásima Sulejmáního.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo akci USA za „dobrodružný krok“, který přivede k eskalaci napětí v celém regionu. Vraždu Sulejmáního odsoudili také v Bagdádu, Damašku a Ankaře.

Bývalý velitel íránských revolučních gard Mohsen Rezáí uvedl, že USA mohly dostat informace o cestách generála od Izraele. Vysvětlil to tím, že v předvečer své smrti se Sulejmání, který odpovídal za vojenské operace Íránu v zahraničí, nacházel v Sýrii, odkud zamířil do Iráku. Po příletu do Bagdádu nasedl do auta, na které zaútočily americké bezpilotní letouny, uvedl Rezáí.