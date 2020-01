Děsivá krása. Tento pár z Izraele dělá ze střepů raket náušnice, přívěsky a náramky. Video

Tento pár z Izraele vyrábí opravdové šperky, ale ne z drahocenných kovů, nýbrž ze střepů raket, které zasáhly jejich dům. Říkají, že tímto nesou světlo do světa.

Yedidya a Shiran bydlí v zóně vojenského konfliktu, na jihu Izraele, nedaleko od hranice s Pásmem Gazy. Ze střepů raket vyrábějí náušnice, přívěsky a náramky. Střela zasáhla jejich dům, je silně poškozen. Pár se chystá udělat šperky z těchto střepin.

Když stovky raket letí tvým směrem, není to jednoduché. Bereme mladší děti a běžíme do protileteckého krytu, pak vidíme jejich reakci, která se projevuje v posttraumatických nervově-psychických poruchách, není to jednoduché. Snažíme se, aby byly silnější, dáváme jim svou lásku

a podporu, které jsme jako rodiči schopni,“ uvádí pár.

Už asi pět let sbírají střepiny raket kolem své vesnice a vytvářejí šperky. Říkají, že v tom spočívá jejich ideové sdělení, které odesílají z hranic Pásma Gazy.

„Každý člověk, který nosí naše šperky, chápe, že tyto šperky dodávají světlo do našeho světa, šíří lásku a optimismus, které my tady žijící posíláme celému světu,“ pokračují manželé.

Než se střepy stanou pěkným náhrdelníkem, policie kontroluje kov na bezpečnost.

K největšímu vyostření situace v posledních měsících na hranicích palestinské enklávy došlo 12. listopadu poté, co izraelské letectvo zlikvidovalo Bakhi Abu al-Atu, velitele palestinské islámské skupiny Islámský džihád v Pásmu Gazy. Během operace, která dostala název Černý pás, bylo směrem k Izraeli z Gazy vypáleno přes 450 raket, izraelská armáda zaútočila na Islámský džihád. Úřady Gazy nahlásily úmrtí 34 Palestinců, více než 100 osob bylo zraněno.

14. listopadu bylo oznámeno, že Islámský džihád se dohodl na příměří s Izraelem. Avšak v noci 16. listopadu došlo k ostřelování izraelského města Beer Ševa. V odvetné reakci izraelská armáda zaútočila na objekty Hamásu v Pásmu Gazy a ve svém prohlášení uvedla, že Hamás je zodpovědný za jakoukoliv agresi vycházející z Gazy.