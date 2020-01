Video: Skupina kamarádů chytila na Floridě žraloka, který vážil téměř půl tuny

Celý incident se odehrál u pobřeží Floridy. I když se zdálo, že 1. leden bude pro skupinku neúspěšným dnem, protože celou dobu nic nechytila, nebylo tomu tak. Na jejich návnadu se nakonec chytil obří žralok bílý, jak sdělilo několik místních médií.

„Náhodou se loď začala houpat,“ řekl jeden z rybářů, kteří nějakou dobu nevěděli, co to bylo. Když ale objevili žraloka, byli ohromeni. Potřebovali asi hodinu na to, aby ho dostali na palubu. Nakonec skupina rybářů žraloka změřila a poté jej pustila zpět do vody, jelikož jsou žraloci bílí chráněni zákonem.

Již dříve velký žralok bílý plaval tak blízko potápěče, že se dotyčný dokonce mohl nebezpečného dravce dotknout. Potápěč se nebál a toto setkání natočil na video. Na Instagramu je tak zachycen vzácný okamžik, kdy obrovský žralok směřuje přímo k potápěči, který klidně poplácá zvíře po čenichu. Potápěč velmi zblízka zachycuje žraločí tvář s obříma černýma očima a několika řadami ostrých zubů. Následně odvážný potápěč opatrně hladí zvíře na nosu a před tím, než odpluje, si nebezpečného žraloka stihne pohladit i druhý potápěč. Ten mu položí ruku na záda.

Jedná se o obrovského žraloka, který je podle rybářů tou největší a nejtěžší rybou ze všech, jakou kdy chytili.

Byl uloven největší žralok šedý

Dříve bylo na YouTube kanálu s názvem Fourthestate Alliance zveřejněno video, na němž bylo ukázáno, jak byl uloven žralok šedý (Hexanchus griseus). Dravec byl chycen nedaleko historického města Šibenik, které se nachází ve střední Dalmácii, na pobřeží Jaderského moře. Uvádí se, že tento žralok může být největším žralokem svého druhu, který byl kdy chycen. Místní rybáři Marin Salov a Marko Sola byli velmi překvapeni, když našli obrovského žraloka v rybářské síti. Ještě předtím, než rybu vrátili zpět do moře, jak vyžaduje místní zákon, si svůj úlovek natočili.