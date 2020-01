Video: Mladík zemřel, když bránil ženu před lupičem

„Je sice skvělé, jak hrdinsky se zachoval, ale zůstala jsem teď sama,“ řekla matka zemřelého Anna Anučinová.

K tragédii došlo dne 3. ledna v ruském Pavlově. Sergej a jeho kamarádi zaslechli křik na ulici a vyrazili na pomoc. Muž zaútočil na ženu.

„Běželi jsme za ním. Muž ale obratem pochopil, že před námi neuteče. Otočil se a hned se vrhl na Serjožu. Trvalo to asi 2 sekundy. Když na mě Serjoža křikl, že ho něco bolí a že muž má nůž, začal jsem ho od Serjoži odtahovat,“ uvedl další zraněný mladík.

Muž bodl Sergeje nožem přímo do srdce, Jeho kamaráda poranil na tříslech. Sergej svému zranění na místě podlehl. Dne 4. ledna by mu bylo 19 let.

Policie zločince zadržela. Jednalo se o 58letého obyvatele města Pavlovo, který byl již dříve trestán za vraždu a loupež.

Záchrana malého dítěte

Dříve se na sociálních sítích objevilo video, na kterém jsou natočeni dva mladí lidé, kteří bez jištění zachraňují dítě, jež se objevilo na okapu pod oknem v pátém patře. Jeden z mužů stál zvenku na okenním parapetu a jen velmi těžce se mu podařilo dostat se k dítěti. Druhý muž, oblečený v uniformě policisty, jistil muže zevnitř. Dítě vzali za ruku a společně ho sundali z okapu a rychle vytáhli dovnitř.

Později se zjistilo, že šel chlapec na záchod, na němž se zasekly dveře. Chlapec se proto rozhodl vylézt z okna a ocitl se na okapu od klimatizace, kde ho zpozorovali kolemjdoucí.

Adam Džamajev byl tehdy v práci a hlídal ulici poblíž místa nehody. Muž ihned zareagoval na oznámení rozrušené ženy, která mu řekla o nebezpečné situaci. Policista se okamžitě vydal dítěti na pomoc. Na křičení o pomoc reagoval také Aslan Dinaev. Společným úsilím se mužům podařilo chlapce zachránit.