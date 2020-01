Video: Obyvatelé Berlína vyrazili do metra bez kalhot. Co tím chtějí říct?

Desítky nadšenců si v neděli v berlínském metru sundali sukně a kalhoty. Akce No Pants Subway Ride (Jízda bez kalhot) se koná už několik let. Podívejte se, jak to vypadá.

Účastníci jeli mezi stanicemi Frankfurter Tor a Hermannplatz, to jsou nejvyužívanější stanice berlínského metra.

Poprvé No Pants Subway Ride proběhla v New Yorku před 17 lety. Tehdy se odvážilo jet metrem ve spodním prádle jen sedm lidí. Dnes se již účastní tisíce lidí v různých městech. Akce každoročně probíhá v lednu. Pro účast je třeba jen zajít do metra, sundat kalhoty a jet metrem s vyrovnaným pohledem. Účastníci se mají chovat, jakoby se nic nestalo, mají na sobě zimní bundy, čepice i šály. Chybí jen jeden detail – kalhoty. Uvádí se, že cílem je žert a zvýšení nálady ostatních lidí. Je to takzvaný svátek hlouposti. Účastníci jsou žádání, aby se chovali maximálně korektně a nedělali nic, co by mohlo urazit ostatní cestující.

Neobvyklá soutěž

Dříve ve Velké Británii proběhla neobvyklá soutěž – souboj palců nohou. Pro levou a pravou nohu jsou přitom pořádána různá kola.

Je to něco jako armwrestling, ale na palcích nohou! V případě remízy je ohlášen další souboj. Zápasníci dělají úskoky, aby zvýšili své šance. Jeden z účastníků si dokonce odstranil nehty na nohou a nyní neustále vyhrává dané zápasy.

Není to tak dávno, co se v České republice konala soutěž s názvem Strongmen´s Games Aš. Daná soutěž pro amatéry i profesionály se letos konala již po osmé. Vítězem se stal Čestmír Šíma, profesionální strongman a držitel českého rekordu v mrtvém tahu.