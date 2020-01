Los spadl do ledové vody a marně se snažil zachránit. Všechno mohlo skončit špatně. Video

Tento příběh se odehrál v Bělorusku v Gomelské oblasti. Nešťastný los se dostal do problémů a neměl síly, aby se sám zachránil. Všechno mohlo skončit tragicky. Podívejte se na pokračování příběhu.

Naštěstí chudáčka uviděli místní policisté, kteří použili kládu jako páku a losa vytáhli. Operace trvala hodinu, ale výsledek za to stál. Když se los dostal na břeh, padl na zem. Los si trochu odpočinul a odešel do lesa.

Dříve se podobný incident odehrál v ruském Čeljabinsku. Tehdy los spadl do léčky - do mezery mezi železnými tyčemi zátarasu. Podle veterináře Karena Dalakyna se tam paroháč mohl dostat tak, že proplul speciálním tunelem, který vede na území teplárny z řeky Miass. Když přijeli pracovníci Ministerstva mimořádných událostí a Ministerstva ekologie RF, svobodymilovné zvíře poslušně leželo na mříži s čelem proraženým do krve. Nicméně když se členové záchranné služby přiblížili, zvíře začalo být nervózní, takže ho zaměstnanci uspali. A poté popruhy vytáhli losa z mříže. Po prohlídce losa odborníci nenalezli těžké zranění.

Když se unavený los konečně dostal do dodávky, tak okamžitě usnul a probudil se již na svobodě, byl odvezen do Charluševské přírodní rezervace.

Zvířata se často dostávají na území elektráren. Před měsícem se do potíží dostaly dvě bílé labutě. Večer spadly do jímky s topným olejem u jedné teplárny v Petrohradu.

Podle veterinářů byla záchrana labutí obtížná. Topný olej se dostal nejen na peří a kůži, ale také do trávicí soustavy, když se ptáci snažili očistit sami. Několik dní odborníci čistili peří různými čisticími prostředky. Kromě toho ptákům injekcemi aplikovali absorpční léky, aby odstranili toxické látky z těla. Labutě zůstali na živu, ale stav je vážný, samice je slabší.