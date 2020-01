Video: Ztrhaný a zakrvácený žralok byl zraněn háčkem přímo do hlavy a bojuje o život

Kamera zachytila okamžik, když se zakrvácený žralok hýbe ve vodě s velkým háčkem vedle čelisti.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Creatures of the Deep (@creatures_of_the_deep_) 17 Янв 2020 в 10:34 PST



Po několika vteřinách se ztrhaný žralok potápí ke dnu.

Rybářské háčky mohou zůstávat v těle ryb po celá léta, způsobovat bolest, infekci z rány a smrt.

U větších dravých ryb, jako je tento velký žralok bílý, je velmi obtížné hák odstranit, takže může zůstat ve zvířeti navždy.

Sledující pod příspěvkem zanechali spoustu plačících smajlíků a uvedli, jak moc je jim líto velkého dravce.

„Cítil jsem se špatně, ten žralok vypadá tak roztomile!!!“ napsal jeden z uživatelů.

„Bolí mě, když vidím, jak lidé ubližují zvířatům,“ dodal další.

Žralok kladivoun s háčkem se ocitl na populární pláži

Na děsivých záběrech skupina lidí vytahuje kladivouna z moře, aby mu z tlamy vytáhla háček.

Velký žralok bílý

Jakmile se lidé snažili háček vytáhnout, žralok se začal divoce plácat a snažil se dostat zpátky do vody.Nakonec se háček ze žraloka podařilo vytáhnout. Poté, co byl háček konečně venku, skupina turistů, kteří se shromáždili kolem a sledovali situaci, začala jásat a tleskat.Muži se pak snažili dostat žraloka zpět do moře, ale ten se znovu začal divoce plácat a vypadalo to, že jednoho z nich pokouše.Jeden statečný muž pak vytáhl žraloka do moře, kde žralok mohl bez problémů plavat. Dav znovu jásal, když žralok nakonec odplul.

Velký žralok bílý nebo žralok lidožravý je jednou z největších dravých ryb na planetě. Žraloci tohoto druhu v průměru dosahují délky 4,6 – 4,8 m. Žraloci bílí se vyskytují ve vodách všech oceánů kromě Severního ledového oceánu. Jsou považováni za nejnebezpečnější druh žraloků pro člověka.