Vyčerpaný žralok obrovský se ocitl v přístavu mezi šokovanými lidmi a bojuje o život. Zůstane naživu?

Na videu lze pozorovat žraloka obrovského, který se intenzivně hýbe v lodním přístavu ve snaze dostat se do vody.

Žralok kladivoun s háčkem se ocitl na populární pláži

Kolem žraloka se shromáždil dav lidí, ale nikdo se k rybě nepřibližuje.Po minutovém pokusu se vyčerpanému žralokovi podařilo posunut blíž k vodě a ponořit se do vody.Jak se žralok ocitl v lodním přístavu však není známo.

Na děsivých záběrech skupina lidí vytahuje kladivouna z moře, aby mu z tlamy vytáhla háček.

Jakmile se lidé snažili háček vytáhnout, žralok se začal divoce plácat a snažil se dostat zpátky do vody.

Nakonec se háček ze žraloka podařilo vytáhnout. Poté, co byl háček konečně venku, skupina turistů, kteří se shromáždili kolem a sledovali situaci, začala jásat a tleskat.

Muži se pak snažili dostat žraloka zpět do moře, ale ten se znovu začal divoce plácat a vypadalo to, že jednoho z nich pokouše.

Jeden statečný muž pak vtáhl žraloka do moře, kde žralok mohl bez problémů plavat. Dav znovu jásal, když žralok nakonec odplul.

Velký žralok bílý

Velký žralok bílý nebo žralok lidožravý je jednou z největších dravých ryb na planetě. Žraloci tohoto druhu v průměru dosahují délky 4,6 – 4,8 m. Žraloci bílí se vyskytují ve vodách všech oceánů kromě Severního ledového oceánu. Jsou považováni za nejnebezpečnější druh žraloků pro člověka.