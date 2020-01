Video: Potápěč objímal březí samici obrovského žraloka tygřího. Co se stalo dál?

Video se objevilo na profilu Creatures of the Deep, který poskytuje záběry z hlubin moře.

Na záběrech je vidět, jak se skupina potápečů ponoří do oceánu a je obklíčená obrovskými žraloky.

Najednou jeden z potápečů bere z klece krmivo pro žraloka a ryba se k němu okamžitě začíná přibližovat.

Když se žralok koněčně ocitl vedle odvážného potápeče, začal ho krmit přimo z ruky, pak jej poplácal po tlamě a objal ho.

„Co bys udělal ty, kdyby si 4metrová březí samice žraloka tygřího připlula pro objetí? Měl bys ji obejmout!“ je uvedeno v popisu příspěvku.

Žralok tygří způsobil paniku na Havaji

V pondělí 2. prosince byly pláže na ostrově Maui uzavřeny. Stalo se tak poté, co třímetrový žralok tygří pokousal muže při paddleboardingu. Podle informací se žralok na 57letého muže vrhl a vyvrhl jej do oceánu. Takové informace se uvádí ve zprávě havajského Ústavu půdy a přírodních zdrojů, která byla zveřejněna na sociálních sítích.

„Nejdřív jsem netušil, že ho napadl žralok,“ prozradil paddleboardista AJ Gaston portálu Havaj News Now. „Pak jsem ho viděl, jak spadl do vody a pomyslel si: Člověče, to je blbost, vždyť je tam žralok,“ dodal.

Larry Oberto se poté, co spatřil žraloka, otočil, aby se vrátil ke břehu. Žralok byl však rychlejší a zakousl se do zadní části jeho nafukovacího paddleboardu. Ta se okamžitě vyfoukla, informuje Havaj News Now.

Gaston vytáhl Oberta na svůj vlastní paddleboard a společně zamířili ke břehu. Žralok tygří ale „jednal velmi agresivně“ a pronásledoval je, uvedl Honolulu Star-Advertiser.

K útoku došlo asi 180 metrů od pobřeží, podle Maui Now. Nikdo při něm naštěstí nebyl zraněn.