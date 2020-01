V Praze zástupci Evropské komise jednají o střetu zájmů Babiše

Včera zástupci českých úřadů jednali v Bruselu o auditu zemědělských dotací pro Agrofert, zprávu dokončuje Evropská komise.

Auditoři přišli k závěru, že premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, a nadále ovládá holding Agrofert, který nemá nárok na evropské dotace.

Dříve ministr zemědělství Miroslav Toman v pořadu Interview ČT24 prohlásil, že Česká republika žádné peníze vracet nebude. Takovým způsobem se politik vyjádřil k dohadům o probíhajícím auditu Evropské komise. Audit se týká čerpání zemědělských dotací a také čerpání peněz ze strukturálních fondů. Hlava zemědělského rezortu popírá, že by už nyní existovalo definitivní znění auditu, jak uvedla některá média.

Auditní zpráva o střetu zájmů premiéra

Auditní zpráva Evropské komise zaměřující se na údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše byla do České republiky zaslána na konci minulého roku. Její obsah nebyl publikován a závěry oficiálně nejsou známé. V předběžné zprávě z jara letošního roku, jež se dostala do médií, komise tvrdila, že český premiér je ve střetu zájmů. Důvodem pro toto konstatování byl údajně přetrvávající vliv na společnost Agrofert. A to i přesto, že ho premiér vložil do svěřeneckých fondů.