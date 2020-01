Video: Potápěči nečekaně potkali těhotnou samici žraloka. Jak je přivítala?

Potápěči se domnívají, že tento žralok musí být těhotný. Samice se chovala dost klidně a na potápěče nezaútočila. Někteří uživatelé napsali, že je jakási vegetariánská, další sledující okomentovali, aby ji nechali v klidu.

Nedávno Instagram šokovalo video, na kterém se potápěč objímá se čtyřmetrovou samicí žraloka tygřího. Video se objevilo na profilu Creatures of the Deep, který poskytuje záběry z hlubin moře. Na záběrech je vidět, jak se skupina potápěčů ponoří do oceánu a je obklíčená obrovskými žraloky. Najednou jeden z potápěčů bere z klece krmivo pro žraloka a ryba se k němu okamžitě začíná přibližovat. Když se žralok konečně ocitl vedle odvážného potápěče, začal ho krmit přímo z ruky, pak jej poplácal po tlamě a objal ho.

Dříve potápěči natočili starou samici žraloka bílého. Její jizvy vypovídaly o mnohém. Samice kroužila kolem návnady. Potápěči si ale všimli, že podle jejích rozměrů a početných jizev jde o starší samici, která je přinejmenším 30 let. Podle potápěčů tyto staré jizvy si způsobila v důsledku boje o kořist a také v boji s úlovkem.

Také nedávno potápěči na kameru zachytili žraloka ostronosého, který je známý také jako žralok mako. Liší se od jiných druhů svou tlamou a zuby. Jejich ostré zuby specificky vyčnívají z tlamy a vypadají děsivě.