Video: Smečka psů agresivně napadla dítě a téměř mu pokousala nohy. Děsivé záběry z bezpečnostní kamery

Chlapec se zachránil útěkem.



Na zveřejněných záběrech je vidět, jak smečka psů vyběhla na dvůr a začala pronásledovat procházející dítě. Chlapec si psů všiml a utíkal, ale psi ho začali dohánět. Na videu lze pozorovat, že psi několikrát málem pokousali chlapce do nohy, ale ten stále utíkal. Nakonec se dítě skrylo za zaparkovanými auty na dvoře a vběhlo do vchodu.

„Kdy přijmou opatření odpovědné osoby za veřejnou bezpečnost občanů?“ napsal uživatel, který zveřejnil video incidentu.

Jiní komentátoři zase naráželi na ochránce zvířat, kteří se postavili proti zastřelení zvířat bez domova. Někteří z nich uvedli, že takový postoj u lidí přetrvává, dokud psi nebudou kousat jejich děti na ulici.

Celá rodina psů byla umazána smůlou

V prosinci se celá rodina psů dostala do hrozné pasti. Štěňata byla umazána smůlou natolik, že už nepřipomínala živé tvory. Mláďata se vůbec nemohla hýbat. Dobrovolníci se několik dnů snažili o záchranu zvířat.

Štěňata vypadala jako kus země, nebo jako napůl upálené. Smůla se jim nalepila na celé tělo tak, že mládata mohla hýbat jen očima.

Když dobrovolníci zachraňovali první štěně, slyšeli smutné vytí jeho bratra. Také se zamazal smůlou a dostal se do pasti. Chudáčky čekala dlouhá procedura čištění od smůly. Bylo to bolestivé a strašné. Dobrovolníci je myli olejem a čistili srst od smetí. Když v noci mláďata spala, přivezli k veterináři i jejich sestry. Dostaly se do podobné situace. A celá práce na čištění začala znova. Během několika dní štěňata koupali v oleji, poté myli mýdlem. Nakonec se ušmudlaná rodinka vrátila ke své matce. Smůla úplně zmizela.