Video: Rybář chytil mořské monstrum s obrovskou hlavou a třemi chapadly. Co to je za ohromujícího tvora?

Rybář chytil neobvyklého tvora s obrovskou hlavou a třemi chapadly a přivolal matku.

„Co je to za monstrum? Mami, podívej se! Mami, vidíš to?“ ptá se autor videa.

Žena se podívala na synův úlovek a vykřikla „To je hrůza, co je to za zvíře!“

Na následujících záběrech se stvoření začíná kroutit různými směry a rybář se nechápavě ptá, co se děje?

Lov žraloků z pláže

Uživatelé síti po celém světě začali hádat, co to je. Někteří předpokládali, že je to mutant chobotnice nebo stočený rejnok. Jiní si mysleli, že na videu je krakatice.Mnozí uživatelé zdůraznili, že tvor vypadá děsivě.„Nevím, co to je, ale nelíbí se mi to,“ prohlásil jeden ze sledujících.

Před dvěma týdny se na YouTube objevilo působivé video lovu obrovských žraloků na 150kilometrové pláži v Austrálii.

Záběry ukazují rybaření týmu Sharp Tooth. Tým se skládá z mladých mužů, kteří se specializují na chytání obrovských žraloků z pláže v Austrálii.

Na videu lze pozorovat, jak mladí muži zažijí zakousnutí se velkých žraloků měděných do návnady. Muži pak opatrně pouštějí každého žraloka, aby mohl další den plavat v moři.