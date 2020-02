Video: Jak havaroval vrtulník amerického basketbalisty Kobeho Bryanta? Rekonstruované záběry z letecké kabiny

Byl rekonstruován poslední let vrtulníku amerického basketbalisty Kobeho Bryanta. Celé video je k dispozici na YouTube kanálu The Flight Channel.

Je třeba poznamenat, že záběry byly vytvořeny pomocí počítačové simulace. Základem simulace byly oficiální údaje o havárii a výpovědi očitých svědků.

Letoun s 41letým basketbalistou, jeho 13letou dcerou a dalšími sedmi lidmi na palubě havaroval v neděli 26. ledna v Calabasasu, ve státě Kalifornie.

„Klimatické podmínky neodpovídaly minimálním normám pro lety. Mlha byla taková, že naše vrtulníky nelétaly,“ řekl mluvčí policie Los Angeles Josh Rubenstein.

Bryantův vrtulník letěl ve velmi malé výšce rychlostí asi 160 mil za hodinu (256 km) a v nádržích měl asi 800 liber paliva, což způsobilo požár po zřícení.

Kdo je Kobe Bryant

Kobe Bean Bryant se narodil 23. srpna 1978 ve Filadelfii ve Spojených státech. Byl to bývalý americký profesionální basketbalista, hrál na pozici střílejícího rozehrávače v týmu Los Angeles Lakers. Bryant byl z basketbalové rodiny, jelikož jeho otec byl hráč Philadelphia 76ers.

V Itálii, kam se přestěhovali v jeho šesti letech, začal jeho otec hrát nejvyšší italskou ligu. Právě zde se Bryant naučil hovořit plynně italsky a španělsky. Basketbal hrál od tří let. Poté, co jeho otec ukončil kariéru, se vrátili do USA.

Již po střední škole se Bryant rozhodl jít do NBA. Do té doby učinilo takové rozhodnutí pouze šest hráčů. Na začátku své první sezóny se stal nejmladším hráčem, který kdy vůbec do ligy vstoupil. V průběhu se stal také nejmladším hráčem v základní sestavě. Jeho přezdívka byla Black Mamba.

V roce 2016 ukončil svou kariéru. Nejvíce na sebe upozornil, když vyhrál v roce 1997 Slam Dunk Contest, což byla soutěž ve smečování. Pětkrát byl vítězem NBA a je považován za jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob.

18. dubna 2001 se oženil s 19letou mexickou tanečnicí Vanessou Laineovou. Na svatbě nebyli ani Bryantovi rodiče, kteří byli proti svatbě, ani jeho sestry ani spoluhráči. V roce 2003 byl slavný basketbalista podezřelý ze znásilnění 19leté zaměstnankyně hotelu. Ta však proti němu svědčit odmítla, po čemž byl skandál vyřešen mimosoudně.

V seznamu nejlepších hráčů v dějinách NBA byl Bryant na třetím místě s 33 643 body, dokud v noci ze soboty na neděli nepřekonal jeho výsledek LeBron James.

V sestavě americké reprezentace zvítězil na Olympijských hrách v roce 2008 a 2012 a v roce 2007 vyhrál šampionát USA.