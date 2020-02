„Některé odstavené vypadají líp než ty, co jezdí.“ Slováci ostře zareagovali na místní dopravu. Video

Slovenský youtuber pokračuje ve svých videích po opuštěných místech a tentokrát natočil video z hřbitova starých autobusů, který se nachází v městské části Rača.

„Většina prostředků místní dopravy stále funguje, můžete je potkat na ulicích Bratislavy,“ uvedl Ivan. Ve videu ukázal i červené trolejbusy, které už však Bratislavou nejezdí. Tyto trolejbusy skončily v roce 2016. Youtuber ukázal, jak vypadají i uvnitř.

Uživatelé zareagovali na toto video a mnozí jsou toho mínění, že staré trolejbusy jsou lepší než ty nové.

„Sorry, ale některé odstavené vypadají líp než ty, co jezdí,“ napsal jeden z uživatelů.

„Moje nejoblíbenější trolejbusy. V Ústí nad Labem pořád jezdí, když byly pořádné zimy a námrazy, tyto trolejbusy to zvládaly mnohem lépe, než nové trolejbusy (nemyslím nové trolejbusy, které mohou jezdit i na baterii),“ okomentoval další sledující.

Někteří uživatelé si připomenuli dětství: „Zajímavé video, vrátilo mě zpátky do dětství, kde si matně vzpomínám na okamžiky, jak mě můj otec vozil s mámou na lince 6259. Pracoval jako řidič trolejbusu, když mu bylo 21 a pracoval tam 4 roky. Potom odešel, protože to byla doopravdy velmi náročná práce, kdo tam nepracoval, tak si to vůbec nemůže představit. Hlavně to vstávání v půl 4 ráno. Dnes má svou firmu, kde úspěšně podniká a občas si zavzpomíná i na tyto časy.“

Dříve youtuber natočil video z hotelu Cyprián, který je nejzachovalejším opuštěným hotelem na Slovensku. Hotel Cyprián ale původně neměl být hotel. Otevřeli ho v roce 1989 jako administrativní budovu JRD Magura. Svému účelu však dlouho nesloužil. Poté byla

budova v roce 1992 přestavěna na hotel Cyprián, který měl však po desetiletí hodně problémů. V roce 2012 za něj majitelé požadovali 700 tisíc eur (17,41 milionu Kč), ale v prodejním inzerátu bylo uvedeno, že cena budovy i s pozemkem činí 1,5 milionu eur (37,21 milionu Kč). V roce 2013 nakonec hotel skončil v dražbě. Konečná cena byla 279 tisíc eur (6,94 milionů Kč), ale ani to nikoho nepřilákalo. Hotel se tak stal opuštěným místem.