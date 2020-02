To je špatný tuleň! Obrovský žralok bílý napadl tulení mládě, ale to ho přelstilo. Video

Video bylo ukázáno v televizním pořadu Spy In The Wild na britské stanici BBC One. Je to neuvěřitelný okamžik, kdy mladý tuleň těsně uniká smrti z čelistí velkého žraloka bílého.

Na záběrech je vidět, jak velký bílý žralok tiše pronásleduje tulení mládě. Když se dravec přiblíží a je připraven schramstnout tuleně, chytré mládě vyskočí a skryje se za velkým žralokem bílým.

Vypravěč David Tennant v programu říká: „Tuleň může být mladý, ale je rychlý a manévrovatelný.“

„Shora je vidět něco pozoruhodného - tulení mládě se může otočit rychleji než žralok. Záměrně se za něj schovává,“ uvedl.

Jaké je tajemství tohoto podivného tuleně? Je to robotický tuleň! A letecká střelba se provádí pomocí dronu vyrobeného v podobě racka. Tento experiment byl proveden s cílem prozkoumat způsoby lovu v oceánu.

Tuleň několikrát svůj manévr opakuje. Dravec se však otočí ke špionážnímu tuleňovi a začne kroužit kolem robota.

Při každé přihrávce se přiblíží, zaútočí a nastaví zuby na přístroj, než si uvědomí, že to byl podvod.

Diváci byli ohromeni rychlým pohybem mladého tuleně a šťastným útěkem, zatímco někteří byli překvapeni, že dravec byl oklamán špionážním tuleněm.

Jeden řekl: „Ten mladý tuleň byl šťastnější než mnozí, které jsem viděl v takových videích – mít psí čenich s laníma očima jim nepomůže, když nemilosrdný dravec, jako je velký bílý, má hlad“.

Spy In The Wild je britský dokumentární televizní seriál o přírodě. Série se zaměřuje na komplexní emoce zvířat pomocí více než 30 speciálně postavených animatronických „špionážních tvorů“. Tyto příběhy vyprávěl známý skotský herec David Tennant. Proslavil se jako představitel desátého Doktora v britském sci-fi seriálu Pán času.