Tento pejsek žil celý život ve strachu a v mučivé bolesti. Co s ním udělaly děti majitelů? Video

Ale naštěstí to dobře dopadlo a fenku se podařilo zachránit.

Lilu celý život žila ve strachu a s mučivou bolestí. Děti majitelů, když byla fenka ještě úplně malá, jí uvázaly provaz kolem krku. No a pes samozřejmě roste, ale provaz ne a rozpáral jí krk. Ještě v úplném dětství měla zlomenou tlapku.

Lilu bydlela v úkrytu pod domem, odkud ji s námahou vytáhli dobrovolníci. Dobrovolníci napsali vzkaz a nechali ho na dveřích domu, ve kterém bylo uvedeno, aby nechali psa na pokoji.

Poté vysílenou a zmrzlou Lilu odvezli na kliniku. Stav pejska byl vážný, ale po odstranění provazu se zlepšil. Ránu na krku očistili a zašili. Lilu ale nemá domov, veterináři neví, kam ji dát z nemocnice. Nyní se pro ni hledají dobrá srdce. Nehledě na život, který Lilu prožila, neztratila víru v lidskou lásku a dobrotu a s radostí je v kontaktu s personálem kliniky.

Lidská krutost

Dříve jistou fenku nalezli v ruském Petrohradě po dvou týdnech nešťastnou a vysílenou. Nemohla došlápnout na přední tlapku. Zřejmě ji někdo týral. Dobrovolníci ji odvezli na kliniku. Rentgen ukázal, že na ni někdo střílel. Tlapku dávali dohromady celých pět hodin. Teď je maličká na rehabilitaci a s novou tlapkou se učí chodit. Lékaři říkají, že Njuša možná dokonce nebude ani kulhat.

Již dříve dobrovolníci v Rumunsku zachránili psa, který hlasitě kňučel, protože se bál lidí. Bývalí majitelé se k němu chovali krutě a až díky dobrovolnici Monice toto zvíře poprvé poznalo, co je to něha. Byl však zapotřebí nějaký čas, než se pes uklidnil. Kdyby nebylo Moniky, pes by nikdy nepoznal, že je lidem možné věřit. Nakonec mu našli nový domov a teď pes bydlí tak, jak si vždy zasloužil.