Video: Oddaná losice běžela za inspektory 1,5 kilometru. Podívejte, jak to všechno skončilo

Losice Darjona z národního parku Zjuratkuľ v Čeljabinské oblasti bez přestávky běžela jeden a půl kilometru za sáněmi inspektorů. Podívejte se, proč to udělala a co se dělo dál.

Jak vysvětlili v tiskové službě národního parku, zvíře mělo dobré úmysly: „Chtěla (losice, pozn. red.) doprovodit ředitele parku a státního inspektora v jejich cestě lesem.“ Losice se po celou dobu nezastavila a běžela za sáněmi inspektora, který jel rychlostí 30 km/h asi 1,5 kilometru. Zaměstnancům parku se ale před touto „losí hlídkou“ nepodařilo ujet.

Když ale dorazili k průsmyku, všimli si, že je Darjona přece jen dohnala. „Přišla zjistit, co a jak, a všechno očichávala. Posílali jsme ji domů, aby se vrátila na kordon. Po nějaké době jsme jeli dál a losice si šla po svém. Když jsme se vrátili z vrcholu, Darjona na nás čekala a ještě s námi šla na Moskaľ,“ uvedl ředitel .

Los spadl do ledové vody

V Bělorusku v Gomelské oblasti se nešťastný los dostal do problémů a neměl sílu na to, aby se sám zachránil. Naštěstí si tohoto chudáčka všimli místní policisté, kteří použili kládu jako páku a losa vytáhli. Celá akce trvala hodinu, ale výsledek stál za to. Když se los dostal na břeh, padl na zem. Zvíře si trochu odpočinulo a pak odešlo do lesa.

Dříve se podobný incident odehrál v ruském Čeljabinsku. Tehdy los spadl do léčky – do mezery mezi železnými tyčemi zátarasy. Podle veterináře Karena Dalakyna se tam paroháč mohl dostat tak, že proplul speciálním tunelem, který vede na území teplárny z řeky Miass. Když přijeli pracovníci Ministerstva mimořádných událostí a Ministerstva ekologie RF, zvíře poslušně leželo na mříži s čelem proraženým do krve. Nicméně, když se členové záchranné služby přiblížili, zvíře začalo být nervózní, a tak jej zaměstnanci uspali. Následně pomocí popruhů vytáhli losa z mříže. Když losa prohlédli odborníci, našli u něj těžká zranění.