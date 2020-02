Video: Zubatý tvor se žraločí hlavou a dlouhým hadím ocasem vyděsil mexickou pláž. Příšera 21. století

Podivný tvor s hlavou podobnou žraloku nebo delfínu, ostrými zuby a dlouhým hadím ocasem ležel na pláži pár metrů od vody.

Místní obyvatele si pozvali odborníky, ale nikomu z nich se nepodařilo toto zvíře identifikovat.

Odborníci podle mexického deníku Tribuna de la Bahía předpokládali, že stvoření mohlo pocházet z hlubin Tichého oceánu, kam neproniká světlo a kde nejsou potřeba mít oči. V moři u břehů pláže Destiladeros se nachází oceánská úžina, která je více než kilometr hluboká.

Mořské monstrum s obrovskou hlavou a třemi chapadly

Na sociálních sítích se objevilo video s tajemným mořským tvorem. Video se stalo virální a získalo více než milion zhlédnutí.

Rybář chytil neobvyklého tvora s obrovskou hlavou a třemi chapadly a přivolal matku.

Žena se podívala na synův úlovek a vykřikla „To je hrůza, co je to za zvíře!“

Na následujících záběrech se stvoření začíná kroutit různými směry a rybář se nechápavě ptá, co se děje?

Uživatelé sítě po celém světě začali hádat, co to je. Někteří předpokládali, že je to mutant chobotnice nebo stočený rejnok. Jiní si mysleli, že na videu je krakatice.

Mnozí uživatelé zdůraznili, že tvor vypadá děsivě.

„Nevím, co to je, ale nelíbí se mi to,“ prohlásil jeden ze sledujících.