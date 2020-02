Video: Jímá vás hrůza! Žralok se děsivě přiblížil k nic netušícímu surfaři

Podle deníku News & Observer se incident odehrál v Rodanthe v Severní Karolíně 13. ledna 2020. Tentýž den byl po útoku žraloka pokousán další surfař. Newsweek uvedl, že 26letý surfař z Mantea utrpěl smrtelná zranění poblíž Sudie Payne, také v Rodanthe.

„Byly to dva dny, kdy bylo moře plné žraloků,“ uvedl Marshall. „Nikdy jsem neviděl, aby tady bylo tolik zvířat.“

Žralok, který se přiblížil k surfaři na videu, vypadá jako kladivoun, který je poměrně běžným druhem v karolinských vodách.

„Hodně lidí říkalo, že to byl kladivoun dva až tři metrů dlouhý,“ řekl filmař reportérům a dodal, že žraloci jsou pořád poblíž, ale lidé by se jich neměli bát, protože podle jeho slov jsou to opravdu super tvorové.

Velký žralok bílý sežral kameru

Na YouTube kanálu si také můžeme pustit neobyčejné video, na kterém je zvěčněn neobvyklý čin velkého žraloka bílého. Na záběrech je vidět, jak obrovský žralok lidožravý zpozoroval kameru, okamžitě začíná zrychlovat a přibližuje se směrem k ní.

Když se ryba ocitla velmi blízko kamery, otevřela tlamu a přístroj sežrala. Díky tomu můžeme vidět, jak to vypadá v jejích útrobách.

Velký žralok bílý

Velký žralok bílý neboli žralok lidožravý je jednou z největších dravých ryb na naší planetě. Žraloci tohoto druhu v průměru dosahují délky 4,6 – 4,8 metru. Žraloci bílí se vyskytují ve vodách všech oceánů, kromě Severního ledového oceánu. Jsou považováni za nejnebezpečnější druh žraloků pro člověka.