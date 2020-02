Video: Vyděšený surfař natočil náhodné setkání s bílým žralokem. Jak to dopadlo?

Na videu surfař odplouvá od prkna a poté opustí kameru pod vodu, kde, podle popisu, vidí bílého žraloka.

„USA vedou, nejvíce útoků žraloků v roce 2019. Více než 40 nevyprovokovaných útoků,“ uvádí se v titulcích. „Žraloci jsou rychlí, žraloci mako plavou rychlostí vyšší než 45 MPH,“ dodává se.

„To je malá připomínka, že když jdeme do oceánu, už nejsme v naší doméně…Je zřejmé, že pokud by na něj ten žralok chtěl zaútočit, mohlo by to znamenat, že mu to jen připomněl,“ reagoval sledující kanálu s přezdívkou Salvatore Cicalese.

„Páni, ten měl ale štěstí,“ napsal uživatel Wibble Pop. „Velmi vzrušující a děsivá situace. Stále si myslím, že by bylo úžasné vidět tak blízko, ale určitě by to vytvořilo silný respekt k těmto zvířatům a oceánu obecně. Jsem si jistý, že je více pravděpodobné, že se utopíte, než vás napadne žralok,“ odpověděl na komentář správce kanálu.

„Ano, pořád bych šel do oceánu,“ napsal Brian Keith. „Já taky :) Útoky jsou vzácné. Nikdy bych to nevyprovokoval,“ ozval se znovu správce.

Velký žralok bílý

Velký žralok bílý neboli žralok lidožravý je jednou z největších dravých ryb na naší planetě. Žraloci tohoto druhu v průměru dosahují délky 4,6 – 4,8 metrů. Žraloci bílí se vyskytují ve vodách všech oceánů, kromě Severního ledového oceánu. Jsou považováni za nejnebezpečnější druh žraloků pro člověka.