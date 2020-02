Video: Z toho ztratíte vědomí! Surfař v surové bitce se žralokem lidožravým mu vulgárně nadával a bodl ho do oka

Informuje o tom web televizní stanice Sky News.

V sobotu 22. února šedesátiletý surfař Nick Minogue surfoval podél břehu a najednou pocítil, jako by něco narazilo do jeho surfu. V okamžiku, kdy si uvědomil, co se děje, se velký bílý žralok zuby zakousnul do přední části jeho surfu.

Minogue si vzpomněl, že žraloci nemají rádi, když je bijí do nosu nebo očí. A proto začal vulgárně křičet a snažil se zasáhnout oko dravé ryby. Trefil se na druhý pokus.

Žralok oko zavřel, ryba nechala surf a odplavala.

Žralokovi se ale podařilo prokousnout neopren a zranit Minogua na ruce.

Poté Minogue a blížící se na pomoc německý surfař, který slyšel jeho křik, rychle vylezli z vody.

Odborníci zkoumali známky kousnutí na surfu Minogue a potvrdili, že byl napaden velkým bílým žralokem.

Žralok kladivoun se přiblížil k surfaři

Na YouTubu se objevilo virální video žraloka, který se blíží k surfaři v Cape Hatteras v Severní Karolíně. Žraloka natočil Logan Marshall, devatenáctiletý filmař z Outer Banks.

Podle deníku News & Observer se incident odehrál v Rodanthe v Severní Karolíně 13. ledna 2020. Tentýž den byl po útoku žraloka pokousán další surfař. Newsweek uvedl, že 26letý surfař z Mantea utrpěl smrtelná zranění poblíž Sudie Payne, také v Rodanthe.

Žralok, který se přiblížil k surfaři na videu, vypadá jako kladivoun, který je poměrně běžným druhem v karolinských vodách.

„Hodně lidí říkalo, že to byl kladivoun dva až tři metrů dlouhý,“ řekl filmař reportérům a dodal, že žraloci jsou pořád poblíž, ale lidé by se jich neměli bát, protože podle jeho slov jsou to opravdu super tvorové.

Velký žralok bílý

Velký žralok bílý neboli žralok lidožravý je jednou z největších dravých ryb na naší planetě. Žraloci tohoto druhu v průměru dosahují délky 4,6 – 4,8 metru. Žraloci bílí se vyskytují ve vodách všech oceánů, kromě Severního ledového oceánu. Jsou považováni za nejnebezpečnější druh žraloků pro člověka.