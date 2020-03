Video: Matku těchto medvědů něco vylekalo. Mláďata nechala umírat mrazem

Medvíďata byla nalezena na parcele, jejich matku nejspíš vylekali dřevorubci. A pravděpodobně se k medvíďatům již nevrátí. Mláďata již byla vytažena z brlohu a umístěna do Centra pro záchranu medvědů. Mláďata se po nějaké době, až vyrostou, vrátí do přírody.

Dříve kamera ve vídeňské zoo zachytila lední medvědici se svým mládětem. Na záběrech je vidět, jak Nora objímá mládě, kojí ho a zahřívá ho, aby medvíděti zajistila klidný spánek. Otec Ranzo byl na nějakou dobu od dvojice oddělen, protože by pro mládě mohl být nebezpečný. Pár bílých medvědů se narodil 9. listopadu, ale jedno z mláďat ve stejný den zemřelo.

Muž, který se vůbec nebojí medvědů

YouTube kanál centra Orphaned Wildlife Center zveřejnil roztomilé záběry, na nichž jeden ze zaměstnanců Jim Kowalczik vyčesává medvěda kartáčem. Medvědovi s přezdívkou Leo vyčesává srst jeho pečovatel. Na sedmiminutovém videu je vidět, jak medvěd roztomile a vděčně reaguje na jeho péči – hraje si s ním a hravě jej kouše. Pak si vezme kartáč do své tlamy, ale pečovatel mu ho „ukradne“ zpět.

Orphaned Wildlife Center

Dané centrum se zabývá rehabilitací divokých zvířat, přičemž po rehabilitaci je vypustí zpět do přírody. V případě medvěda Jenny to ale není možné, a tak bude i nadále v péči specialistů centra. Centrum založili Jim Kowalczik, Susan Kowalczik a Kerry Clair v roce 2015. Jejich cílem je pomoci divokým zvířatům, rehabilitovat je a poté je vypustit zpět do divoké přírody. Centrum je umístěno na ploše o velikosti 44 hektarů.