Video: Fenka se natolik bála lidí, že si rozedřela paralyzované tlapky o asfalt

Fenka jménem Molido se dostala do děsivé situace. Má paralyzované zadní tlapky, které si při pohybu rozedřela o asfalt. Naštěstí ji našli thajští dobrovolníci.

Fence Molido „nefungují“ zadní tlapky kvůli problémům s páteří. Dobrovolníci si všimli nemocného psa v parku a přivezli ho na kliniku. Zadní tlapky si Molido

rozedřela o asfalt. Fenka se bála lidí a stále sebou trhala. Zvířeti určili kurz terapie. Dost rychle lékaři pochopili, že se Molido stane „vozíčkářem“. Každým dnem se fenka stávala klidnější a už se nelekala každého dotknutí. Vozík Molido ovládla za jeden den. Pejskovi našli majitele a nový domov. Tento pejsek, který hrdinně překonal bolest a strach, si zasloužil šťastný život.

Dříve v Irsku fenku se šesti novorozenými štěňaty připoutali řetězem k plotu a opustili ji. Fenka pochopila, že se sama osvobodit nedokáže. Vynaložila tak všechny své poslední síly, aby zachránila život svých štěňat. Nešťastnou psí rodinu však našli dobrovolníci z útulku. Po rehabilitaci pak fence a jejím mláďatům najdou nové a starostlivé majitele, kteří je neopustí a nezradí.

Lidská krutost

Dříve jistou fenku nalezli v ruském Petrohradě po dvou týdnech nešťastnou a vysílenou. Nemohla došlápnout na přední tlapku. Zřejmě ji někdo týral. Dobrovolníci ji odvezli na kliniku. Rentgen ukázal, že na ni někdo střílel. Tlapku dávali dohromady celých pět hodin. Teď je maličká na rehabilitaci a s novou tlapkou se učí chodit. Lékaři říkají, že Njuša možná dokonce nebude ani kulhat.

Již dříve dobrovolníci v Rumunsku zachránili psa, který hlasitě kňučel, protože se bál lidí. Bývalí majitelé se k němu chovali krutě a až díky dobrovolnici Monice toto zvíře poprvé poznalo, co je to něha. Byl však zapotřebí nějaký čas, než se pes uklidnil. Kdyby nebylo Moniky, pes by nikdy nepoznal, že je lidem možné věřit. Nakonec mu našli nový domov a teď pes bydlí tak, jak si vždy zasloužil.