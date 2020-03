Co se odehrává na turecko-řecké hranici?

Již několik dnů se uprchlíci snaží dostat do Řecka. Dochází k tomu po prohlášení tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana. Sledujte přímý přenos z Edirne spolu se Sputnikem.

Po zhoršení situace v syrském Idlibu Turecko prohlásilo, že již dále nebude schopno zadržovat proudy migrantů a uprchlíků, a otevřelo své hranice s EU, načež k Řecku vydaly tisíce migrantů. Během tří dnů řecké úřady zabránily asi 20 000 pokusům o narušení hranice, kde se nacházejí stovky policistů, na pomoc byly také přesunuty jednotky řecké armády.

Řecké ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že Turecko provádí dezinformační kampaň a zprávy o desetitisících migrantů, kteří pronikli do Řecka, neodpovídají skutečnosti. Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu v neděli řekl, že hranici již překročilo 76 358 migrantů.

Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března roku 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských uprchlíků z Turecka do EU podle vzorce „jeden za jednoho“.

Ömer Çelik, mluvčí vládnoucí turecké Strany spravedlnosti a rozvoje, již dříve uvedl, že Turecko chce i nadále sledovat svou migrační politiku, ale už není schopno mít pod kontrolou tok uprchlíků ze Sýrie.

Země, které sousedí s Tureckem, následně informovaly o zpřísnění kontroly na hranicích.