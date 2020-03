V Praze probíhá slavnostní koncert k výročí inaugurace Miloše Zemana

Prezident Miloš Zeman oslavuje sedmý rok od své inaugurace. Tradičně bude výročí provázeno slavnostním koncertem, na kterém zazní hity zesnulého zpěváka Karla Gotta.

Každý rok prezident Miloš Zeman a první dáma Ivana oslavují výročí inaugurace.

Letos akce probíhá v Jízdárně Pražského hradu, protože slavnostní Španělský sál, kde se obyčejně takové akce konají, je teď v rekonstrukci.

Dříve český prezident potvrdil, že se zúčastní letošních oslav Dne vítězství v Moskvě. Ještě před několika měsíci však kvůli ruské reakci na ustanovení 21. srpna památným dnem zapochyboval, že tam pojede. Český prezident obdržel pozvání loni v červnu. Tyto plány však mohlo narušit prohlášení ruského ministerstva zahraničí, které v prosinci kvůli ustanovení 21. srpna památným dnem vyjádřilo „velké zklamání“ a vyzvalo Prahu, aby „otočila stránku“ v těchto dějinách. Zeman toto prohlášení označil za „absolutní drzost“ a uvedl, že zvažuje, zda do Moskvy vůbec pojede. Jako alternativu tehdy navrhl, že by do Ruska jel a řekl, Rusům, ‚co kdybyste obrátili list a přestali si toto výročí připomínat?‘“.

Na konci loňského roku ruský prezident Putin zaslal Zemanovi blahopřání k Novému roku, ve kterém uvedl, že jeho účast na oslavách v Moskvě u příležitosti 75. výročí vítězství bude symbolizovat přátelství a úctu mezi národy RF a ČR.