V Praze probíhá tisková konference Andreje Babiše a ministra zdravotnictví ohledně koronaviru

Od úterý italská vláda zavede karanténu pro celou Itálii, chce zamezit dalšímu šíření koronaviru. Premiér Giuseppe Conte to podle agentury DPA oznámil na pondělní večerní tiskové konferenci. Lidé by měli nejen omezit cestování, ale také pohyb na veřejnosti. Školy budou zavřeny až do 3. dubna.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček prohlásil, že se čeští občané, kteří se momentálně nacházejí na území karantény, mohou vrátit do České republiky. Následně budou tito občané umístěni do domácí karantény, a to na dobu dvou týdnů. Asociace cestovních kanceláří informovala, že se momentálně ve výše uvedených oblastech nachází několik tisíc českých občanů.

Tvrdá opatření Conte vyhlásil poté, co civilní ochrana oznámila nejnovější údaje o šíření koronaviru. Od minulého měsíce se v Itálii potvrdilo 9 172 případů nákazy, z toho 463 osob zemřelo. V současnosti je potvrzeno 7 985 nakažených, 724 lidí se v Itálii uzdravilo.