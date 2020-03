Video: Osamělý hrošík se skamarádil se psy. Podívejte se, co z toho bylo

Tento hrošík ztratil matku ve dvoutýdenním věku. Když ho přivezli do rezervace, bylo mládě pořád smutné. Ale netrvalo to dlouho. Hned se seznámil se dvěma milými pejsky.

Příběh se odehrál v Jihoafrické republice. Pejsci, kteří se skamarádili s hrošíkem Douglasen, se jmenovali Molly a Coco. Veselí pejsci doprovázejí Douglase dokonce i během koupání. Teriéry nepřekvapuje rozdíl v rozměrech. A Douglasovi je s nimi dobře. Ale kamarádi se budou muset někdy rozloučit. Hrošíka připravují k návratu do divoké přírody, aby se znovu sjednotil se svými příbuznými.

Psi zachránci

Ve filipínském městě Kidapawan dva psi nepustili kobru do domu, kde spalo roční dítě. Když se tam doplazil had, byli na dvoře dva psi, z nichž jeden byl jezevčík. Psi se jmenovali Miley a Moxy. Kobra se pokusila dostat do domu, kde dítě spalo. Odvážní psi se vrhli na hada a začali ho stahovat ze svého domova. Kobra několikrát kousla Miley a Moxie. Psi se ale nevzdali a pokračovali v boji s hadem. Nakonec ho odtáhli na silnici. Kobra byla mrtvá. Ale pár minut po uštknutí hadem Miley zemřela. Moxie přežila, ale oslepla.

Rodiče dítěte uvedli, že tehdy pracovali a jejich dcera zůstala doma s chůvou. O incidentu se dozvěděli po zhlédnutí videa z kamer CCTV. Poznamenali, že jsou hrdí na své domácí mazlíčky.

Přátelství mezi kočkami a psy

Přátelství mezi kočkami a psy je velmi vzácné, protože mají různé temperamenty a soupeří o zdroje, jako je například naše pozornost.

Kočky a psi jsou často zobrazováni jako nepřátelé, mezi nimiž nikdy neexistuje vzájemné porozumění nebo přátelství. Existují však výjimky. Třeba toto štěně zlatého retrívra, kterému ještě není ani rok a Blue je roční bengálská kočka. Tato zvířata rádi tráví spoustu času spolu a majitelé věnovali jejich přátelství samostatný profil na Instagramu.