Video: Děsivá podívaná. Tisíce litrů krve se náhodou rozlilo po celé ulici

V příspěvku je uvedeno, že jde o kravskou krev.

„Cisterna s kravskou krví se vylila hned u místa, kde jsem vyrůstal,“ poznamenal uživatel Redditu, který zveřejnil video.

Na záběrech jsou následkyobrovské cisterny s krví na místních jatkách. Příčina incidentu není známá. Podle místních médií krev zaplavila minimálně 200 metrů silnice. Poté, co si obyvatelé ulice začali stěžovat na odporný zápach, hasiči asfalt umyli.

Sledující poznamenali, že podobný incident může způsobit vzniku moru.



Muži krvácejí během oslavy muslimské Ašúry

Také bylo mnoho lidí zmateno, že téměř všichni lidé na záběrech jsou oblečeni v bílém.

V září tisíce šíitských muslimů v indickém městě Hajdarábád slavily svátek Ašúra. Během průvodu se farníci zapojili do sebepoznání, což je považováno za symbolický akt zármutku za vraždu imáma Husajna, vnuka proroka Mohameda.

Muži zpívali, bili se do hrudi, bičovali se řetězy s čepelemi, často až do krvácení. Ašúra připadá na 10. muharram, což je první měsíc islámského kalendáře. Obvykle se to oslavuje smutečními rituály a hrami symbolizujícími Husajnovo mučednictví.

Řetězy s čepelemi a meči jsou používány během veřejných průvodů a mnoho z truchlících bývá těžce zraněno. Na jednom obrázku je zkrvavený muž nesen na nosítkách poté, co omdlel. Další záběr ukazuje, jak se muži bijí do hrudníků uvnitř mešity. Muslimové po celém světě oslavují Ašúru každý rok, což připadá na první měsíc islámského kalendáře.