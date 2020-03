Video: Bulharský rybář chytil sumce, který vážil více než on

„Sám vážím 65 kilogramů,“ řekl Christo Alipijev z bulharského Ljubimce a dodal, že předchozí rekord byl slabší, tehdy chytil 20kilogramového kapra.

Chytit sumce Christu pomáhali i jiní rybáři a celý proces byl dlouhý.

„V lodi se mnou byla jen má snoubenka Kamelia. Náhodou se vlasec začal silně natahovat. Bojoval jsem se sumcem přes hodinu. To byla ryba z těch, která nenechá chytit lehce, utrápila mně, ale já ji také. Nakonec se mi ji podařilo dotáhnout k lodi. Potom jede z mých kamarádů skočil ze své lodě do mé, aby mi pomohl vytáhnout sumce. Sám bych to neudělal, protože váží více než já,“ oznámil Christo novinám Starijat most.

Podle slov Christa je pěkné rybaření pro něho to, při kterém nikoho nezabiješ. Když vyfotografoval rybu, hodil ji zpět do vody.

Rus chytil kapra neuvěřitelných rozměrů

Dříve rybář z ruského Kaliningradu Alexej Zagorodnij chytil kapra rekordních rozměrů. Alexej se sice zabývá rybolovem, ale kapr se na jeho pánvi nikdy neocitne. Zaprvé je to pro to, že se řídí zásadou „chyť a pusť“. Zadruhé je důvodem i to, že kapři, které Alexej chytí, jsou zpravidla velkých rozměrů, a tak se zkrátka na pánev nevlezou.

Letos se Alexejovi velmi dařilo. V oblasti, kde rybaří, se mu v kapřím jezeře podařilo chytit kapra rekordních rozměrů. Ryba totiž vážila neuvěřitelných 26,4 kg. Podle jeho slov se o takový úspěch nesnažil první rok. „Podle rozhovorů místních rybářů jsem věděl, že je v tomto jezeru velká ryba. Ale v průběhu dvou let se objevovaly jen menší ryby. Na svůj cíl jsem ale nikdy nezapomínal,“ uvedl dříve pro Sputnik Alexej Zagorodnij.