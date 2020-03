Video: „Něco podobného jsem ještě nikdy neviděla.“ Dobrovolníci splnili sen 91leté veteránky

Po 8. třídě šla Galina pracovat do závodu. Během blokády Leningradu bydlela ve sklepě, kde postele byly stále ve vodě. Přání návštěvy delfinária se objevilo, když její známí šli na představení, ale Galina onemocněla a nešla s nimi.

Dobrovolníci všeruského dobročinného projektu Sni se mnou přivezli veteránku do delfinária, pomohli jí vystoupat po žebříku. Po show Galina Nikitinová pohladila jednoho z delfínů.

„Moc se mi to líbilo. Jsem velmi spokojená. Představení bylo výborné. Delfíni jsou nádherní. Je to krása. Něco podobného jsem ještě nikdy neviděla,“ řekla veteránka.

Vojáci uskutečnili pro veterána speciální prohlídku

Dříve vojáci uskutečnili pro osmadevadesátiletého veterána Velké vlastenecké války speciální prohlídku. Navštívili Komunikační oddělení Středního vojenského okruhu v Jekatěrinburgu. Speciálně pro veterána byl nasazen post radiotelegrafisty s klíčem a formuláři radiotelegramů. I po 75 letech od války však znovu dokázal pracovat, jako by to bylo včera. Bývalý voják se přiznal, že si dodnes pamatuje Morseovu abecedu. S její pomocí radista třikrát vysílal slovo „Vítězství“, svou vojenskou hodnost, jméno a příjemní. Specialisté si všimli jeho úhledného písma a postavení ruky na klíči.

Viktor Volčkovič narukoval do armády, když bylo mu 19 let. Celou válku strávil v motostřelecké divizi. V Berlíně udržoval spojení s letectvem. Za spojení s útočným letectvem dostal Řád rudé hvězdy.