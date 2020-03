Video: Tito dva mladíci zadarmo vaří kávu pro zdravotníky

Mladíci zadarmo vaří kávu a hostí zdravotníky u jednoho z terminálů letiště. Nutné zařízení a potraviny pro přípravu nápoje bratři přivážejí v mobilní kavárně.

„Přivážíme sem auto se zařízením, s mlýnkem na kávu, kávovarem. Rozhodli jsme se udělat dobrovolnickou akci. Rozdáváme kávu zadarmo zdravotníkům, možná i nějakým zaměstnancům letiště, kteří se nachází na přední linii v boji s koronavirem, který se také objevil v naší zemi. Naše idea prostě spočívá v tom, abychom pomohli, čím můžeme. Umíme vařit kávu. Není pro nás složité pomoct lidem, kteří bojují s nemocí. Nejsme lékaři. Nemůžeme zkoumat lidi. Jediné, co můžeme, je to, že uvaříme kávu a pohostíme je nějakými bonbony, aby jim v této těžké době bylo lépe,“ uvedl Denis.

V Česku také lidé nejsou lhostejní a pomáhají lidem v boji proti koronaviru. Jednou z nich je i česká známá zpěvačka Lucie Bílá. Zpěvačka pokračuje v šití roušek a pomáhá tam, kde je to potřeba. Lucie Bílá je sice zpěvačka, ale její původní profese je jiná. Je totiž vyučená švadlenka. A právě dovednost, že umí šít, se jí v posledních týdnech hodí více než kdy jindy. Již na začátku měsíce se s chutí pustila do šití látkových roušek, a to poté, co v Česku tyto ochranné pomůcky začaly žalostně chybět.

Dnes se však někteří i přes dodávky z Číny potýkají stále s jejich nedostatkem, a tak zpěvačka šije dál.