Video: Majitelé chtěli uspat tohoto psa. Příčina vás rozzlobí

Pes Kai vážil 78 kilogramů. Předchozí majitelé se rozhodli psa uspat, protože špatně chodil. Veterináři ale poslali Kae na vyšetření a zjistili, že je úplně zdravý kromě nadváhy 50 kg. Tlusťochovi našli odpovědnou „matku“, která se pustila do záchrany psa.

Hubnutí probíhalo těžce. Ale postupně Kai začal dělat to, co se mu dříve nedařilo. Časté procházky a dieta měly pozitivní výsledek. Teď si Kai může užívat život. Vždyť jaké je to štěstí – prostě umět běhat.

Dobrovolníci zachraňují psy

Dobrovolníci po celém světě zachraňují psy z nejpříšernějších situací. A nakonec se zvířata uzdravují a adaptují se k novému životu. Ne všem se daří najít novou rodinu, ale zvířata jsou v dobrých útulkách.

Třeba případ fenky Lilu z Ruska. Lilu celý život žila ve strachu a s mučivou bolestí. Děti majitelů, když byla fenka ještě úplně malá, jí uvázaly provaz kolem krku. A pes samozřejmě roste, ale provaz nikoliv, ten jí nakonec rozpáral krk. Ještě v úplném dětství měla zlomenou tlapku. Lilu bydlela v úkrytu pod domem, odkud ji s námahou vytáhli dobrovolníci. Dobrovolníci napsali vzkaz a nechali ho na dveřích domu, ve kterém bylo uvedeno, aby nechali psa na pokoji.

Poté vysílenou a zmrzlou Lilu odvezli na kliniku. Stav pejska byl vážný, ale po odstranění provazu se zlepšil. Ránu na krku očistili a zašili. Lilu ale nemá domov, veterináři neví, kam ji dát z nemocnice. Nyní se pro ni hledají dobrá srdce. Nehledě na život, který Lilu prožila, neztratila víru v lidskou lásku a dobrotu a s radostí je v kontaktu s personálem kliniky.