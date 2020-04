Šokující záběry. Po děsivé srážce auto vyletělo na chodník. Budete překvapeni, jak se ženě podařilo zachránit

Dvě osobní auta Ravon a Nissan se srazila na křižovatce silnic. Kvůli silné srážce jedno z aut vyletělo na chodník, kde v té době stála žena. Vůz srazil dopravní značku a lehce zachytil ženu, která v ten moment čekala na zelenou na semaforu, aby přešla silnici.

Chodkyně upadla, ale nakonec nedošlo k žádným vážnějším zraněním. Automobil ji zachytil jen blatníkem.

Neuvěřitelné případy záchrany lidí na silnicích

Loni v prosinci v ruské Jaroslavli poškozený semafor malém zabil ženu. Semafor spadl na jeden z přechodů jen sekundu poté, co místem prošla žena. Kdyby nepokračovala v chůzi, semafor by spadl přímo na ni. Na záběrech je vidět, že se žena vůbec nelekla, jako by na ni z nebe padaly semafory každý den. Pokračovala tedy v chůzi dál, jako by se nechumelilo.

Také minulý rok v dubnu v Česku na železniční zastávce v Kostelci nad Orlicí mohlo dojít k tragické situaci, kdyby kolemjdoucí nevytáhl seniora z kolejiště těsně před příjezdem vlaku.

Na videu je vidět, jak na nástupišti stálo ještě několik lidí, ale jen jeden muž běžel na pomoc. Byl to dvaatřicetiletý muž z Kostelce nad Orlicí, který čekal na vlak do práce.

Vytáhl pětaosmdesátiletého seniora z kolejí a také jeho motorku.

Za pár sekund přijel vlak a zastavil v tom místě, kam muž spadl. Strojvedoucí se snažil co nejintenzivněji brzdit. Kdyby muž nereagoval tak rychle, všechno by skončilo tragicky.