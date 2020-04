Video: Tyto dívky zachránily život dvěma chlapcům, kteří se propadli pod led

K incidentu došlo v Rusku v Čeljabinské oblasti. Dvě sestry zachránily život chlapcům, kteří se propadli pod led. Kdyby se dívky nenacházely poblíž, došlo by k tragédii.

Sestry Nuranbekovovy zachránily život dvěma chlapcům, kteří se po škole procházeli venku a propadli se pod led. Chlapci však měli štěstí, že se poblíž nacházely dívky. Nikdo by je totiž zřejmě neslyšel, protože na dané místo chodí jen málokdo.

Matka jednoho zachráněného chlapce, Maxima, je dívkám vděčná: „Víte, kdyby nebylo těch dívek, neměla bych teď syna.“

Violetta Nuranbekovová, jedna ze sester, říká, že nejprve vytáhla Arsenije. Přitáhla ho k sobě a pak jej vytáhla ven a následně pomohla i Maximovi.

„Sundaly jsme jim zimní bundy a přikryly je teplými věcmi. Pak, když už jsme se všichni ocitli v bezpečí, a odešli z popraskaného ledu, jsme se vydali domů k rodičům,“ dodala Violetta.

Maxim se udeřil do hrudníku a nemohl volat o pomoc. Ale naštěstí se právě v tento okamžik poblíž nacházely dívky. Za svou smělost a odvahu by měly být sestry odměněny.

Teenageři z hořícího domu zachránili šest dětí

Loni v Čeljabinské oblasti zachránili tři teenageři z hořícího domu pět dívek a jejich ročního bratra. Chlapci, kteří šli náhodou kolem, zachránili všechny již 15 minut před příjezdem hasičů.

Matka dětí Tatjana Glavizina stále nemůže uvěřit, že její dům lehl popelem. Úplně jí vyhořela kuchyň, chodba a veranda. Ale následky mohly být mnohem děsivější, říká žena. V ten nešťastný den totiž se svým manželem odjeli k příbuzným a děti zůstaly doma. Když se však manželé vrátili, dům byl v plamenech.

Všech šest dětí ve věku od jednoho roku do 13 let z ohně vytáhli tři teenageři. Šli kolem a slyšeli křik. Okamžitě se vrhli do hořícího domu. Hned potom zavolali matce a hasičům.