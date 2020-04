Video: To vás ohromí! „Podivné“ chování polské stíhačky F-16 při doprovázení ruské letecké skupiny

Pilot NATO byl tak ohromen rychlostí a úhly, ve kterých létají ruští letci, že v reakci otevřel podvozek. V jazyce vojenského letectví to znamená rozkaz k přistání na zmíněném letišti.

„To ale neplatí v mezinárodním vzdušném prostoru ve výšce šesti kilometrů, a dokonce pro letadlo, které letí v doprovodu stíhaček,“ uvádí se k videu na YouTube kanálu Fighterbomber.

Podle jiné verze, která se objevila v komentářích, polský F-16 nebyl schopen odolat rychlosti ruské letecké skupiny bez dalších úskoků. A při vysunutí podvozku se F-16 automaticky přepíná do přistávací konfigurace. Zejména mechanizace křídla je nastavená v maximálních úhlech, což umožňuje letadlu udržet stabilitu při malých rychlostech.

Rychlost Il-38 činí asi 450 kilometrů za hodinu., které ho doprovázely, bez problémů zvládly nastavený režim. Při přehlídce létají i při dvojnásobné rychlosti. Ale pro F-16 tento úkol podle sledujících nebyl reálný.

„Bylo by k smíchu, kdyby se pilot katapultoval! Bylo by to od něj milé,“ je napsáno v komentáři k videu.

Výhody ruského stíhacího letounu Su-35 v porovnání s americkým F-16

Su-35 překonává americký letoun F-16 nejen v manévrovací schopnosti, ale také ve stupni ochrany proti účinkům vysoce přesných zbraní. Tento názor zastává pilot a instruktor Andrej Krasnoperov.

Prvotřídní pilot a instruktor Andrej Krasnoperov poskytl rozhovor portálu Zvězda, ve kterém porovnal technické vlastnosti stíhaček Su-35 a F-16. Podle něj je ruské letadlo v manévrovatelnosti a blízkém boji lepší než to americké.

„Není žádným tajemstvím, že Su-35 předčí řadu F především v manévrovatelnosti a blízkém boji. Má pokročilejší vybavení a NATO se samozřejmě obává toho, že je letoun v Sýrii,“ řekl.

Ruský víceúčelový stíhací letoun má poměrně velký a děsivý arzenál. Stíhačka je vybavena řízenými střelami středního doletu třídy vzduch-vzduch s monopulsní naváděcí hlavicí R-77. Odborníci se domnívají, že tato zbraň je v leteckém boji nebezpečná, a to především z důvodu jejího doletu a manévrovatelnosti.