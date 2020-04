Důležité body jednání. V Praze probíhá tisková konference po schůzi vlády

Dříve na webové stránce vlády ČR bylo uvedeno, že ministři projednají například návrh na další pomoc zemědělcům v souvislosti s důsledky epidemie koronaviru a také další body, které mají pomoci podnikatelům dopady krize překonat.

„Posoudí i návrh zákona o soukromé bezpečnosti, který zpřísňuje pravidla pro činnost soukromých bezpečnostních služeb a ošetřuje je vyčleněním do zvláštní právní normy,“ stojí e na webové stránce vlády.

Na minulé konferenci po jednání se ministři zabývali aktualizací harmonogramu rozvolňování karanténních opatření.

Dříve český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poskytl rozhovor portálu Novinky.cz, v němž se vyjádřil k tomu, jak naše republika zvládla situaci s koronavirem. Kromě toho promluvil o uvolňování opatření a také o tom, kdy budou lidé pravděpodobně moci sundat roušky.

V první řadě přišla řeč na to, že vláda začala s rozvolňováním opatření dříve, než bylo původně v plánu. Začaly se tak objevovat názory, že je to až příliš rychlé. Vojtěch si však myslí, že je to vždy otázka kompromisu a hledání řešení, které na jednu stranu zachová postupný režim uvolňování a zároveň bere v potaz dopady na stát a ekonomiku.

Covid-19 v České republice

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že za neděli bylo v ČR odhaleno 52 nových případů nákazy koronavirem, což je nejméně od soboty 14. března. Celkově tak bylo od 1. března v Česku zjištěno 7404 případů covid-19. Lékařům se podařilo vyléčit 2555 pacientů, naopak nemoci podlehlo 221 osob. Aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno 360 pacientů.