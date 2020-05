Video: Zatýkání a zraněné osoby. V Berlíně došlo ke střetům mezi protestujícími a policisty

Na záběrech je vidět, jak policie zadržuje několik protestujících, kteří se účastnili mítinku. Bylo dovoleno, aby v sobotu na náměstí Rosy Luxemburgové proběhly dvě demonstrace, přičemž se každé z nich zúčastnilo 20 lidí. Protestující zaplnili ulice, které se nacházely poblíž náměstí, ve stejnou dobu jako protest, který byl uspořádán skupinou Leave No One Behind (Nenechej nikoho vzadu) a probíhal před divadlem Volksbuhne.

Vzhledem k bezpečnostním opatřením v boji s onemocněním covid-19 se takových akcí mohlo účastnit jen maximálně 20 lidí. Dne 4. května bude počet navýšen na 50 lidí. Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse Německo informovalo o více než 164 000 případech onemocnění a 6 736 obětí koronaviru.

Německá kancléřka Merkelová spolu s dalšími lídry EU již dříve vyzvala, aby byly shromážděny prostředky ve výši 7,5 miliardy euro na vývoj vakcíny a léků na koronavirus.

Na základě iniciativy Evropské komise se v pondělí 4. května uskuteční jednání zemí, které se chystají vyčlenit pro tyto účely peníze. Jednání se bude účastnit i kancléřka Merkelová.

Jde o to, „jak vytváříme vakcíny, léky a dobré diagnostické prostředky pro všechny na celém světě“, prohlásila v sobotu německá kancléřka. Zmínila, že „Německo na sebe bere tuto odpovědnost“.

Podle Merkelové na vývoj vakcíny chybí okolo 8 miliard euro. Dotyčná však zdůraznila, že Německo „vnese značný finanční vklad“ do této práce. Kancléřka si dále pochvalovala skutečnost, že v této činnosti nejsou zainteresovány pouze vládní úřady, ale i soukromé fondy, výrobci vakcín a léků. Německo se také chystá „těsně spolupracovat s WHO, která v této otázce hraje klíčovou roli“, dodala Angela Merkelová.