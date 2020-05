V Moskvě probíhá stavba dočasné nemocnice pro pacienty s koronavirem v jednom z největších výstavních areálů světa

V Moskvě se pět velkých objektů kvůli boji s koronavirem změní na dočasné nemocnice. Na nemocnici bude přeměněn i jeden z pavilonů VDNCh (Výstava úspěchů národního hospodářství), Ledový palác Krylatskoje, sportovní komplex v Sokolnikách, největší automobilové centrum v Moskvě v rámci tržního komplexu Moskva, a také území výstavního areálu Expocentra. Podle primátora Moskvy Sergeje Sobjanina jsou podobná opatření podmíněna vysokou dynamikou nákazy koronavirem, a tak se v souvislosti s tím vláda města připravuje na to, že současné nemocnice nestačí.

Úřady ČLR dne 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19 . Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) informoval o vyhlášení pandemie covid-19. Pandemie covid-19 se rozšířila téměř do všech zemí. Podle dat WHO se nakazilo přes 3,6 milionu lidí a na nemoc zemřelo přes 253 tisíc osob.Na prvním místě v počtu obětí a nakažených jsou i nadále USA, kde platí nouzový stav. Dále následuje Španělsko, Itálie, Francie, Německo a Velká Británie.