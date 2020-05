Video: Někdo vyhodil těžce nemocné štěně do popelnice jako nepotřebnou hračku. Osud ale rozhodl jinak

Někdo vyhodil nemocné štěně do popelnice. K tomuto incidentu došlo v USA. Pejsek tam ležel čtyři dny bez jídla a vody. Naštěstí si ho všimla jedna kolemjdoucí žena, která zvíře okamžitě odvezla na kliniku.

Uvádí se, že pes byl velmi slabý. Jeho tělo bylo plné klíšťat a nemohl se ani hýbat. Léčba a dobrá péče však pomohly. Žena se stala jeho adoptivní matkou. Její péče a láska pomohly zvířeti vyléčit zlomené srdce. S takovou majitelkou má pejsek všechno a bude mu už jen dobře.

Již dříve v Kanadě chtěli jedni majitelé uspat svého psa, protože byl tlustý a nedokázal už kvůli své váze chodit. Pes Kai vážil 78 kilogramů. Veterináři ale poslali Kae na vyšetření a zjistili, že je kromě nadváhy, která činila 50 kg, úplně zdravý. „Tlouštíkovi“ tak našli odpovědnou „matku“, která se pustila do záchrany psa.

Hubnutí probíhalo těžce, postupně však Kai začal dělat to, co se mu dříve nedařilo. Časté procházky a dieta měly pozitivní výsledek. Teď si Kai může užívat života. Vždyť, jaké je to štěstí umět běhat.

Psa pomalovali vzkazy

Nedávno jsme psali také o tom, že majitelé nechali svého psa přivázaného v parku, chovali se k němu hrozně, a dokonce jej mučili. Kromě toho zvíře ještě pomalovali různými vzkazy.

Na hlavě měl pejsek napsáno „Jen dobrý domov“. Na jednom boku stálo „Jsem boží dárek“ a na tom druhém pak „Zadarmo“.

Fenku zachránila až dobrovolnice Brittany Mayová. Ta ji umyla a pojmenovala ji Marvella. Nakonec pro ni našla rodinu a domov, kde se o ni budou s láskou starat.