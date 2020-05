Video: Američané poprvé ukázali nejnovější bojový laser v akci během likvidace dronů

„Během testů vysoce kvalitní pevný laser zničil bezpilotní letoun ve vzduchu,“ uvedlo americké námořnictvo.

Další charakteristiky zbraně dosud nejsou zveřejněny. Je známo, že laser vyvinutý firmou Northrop Grumman je určen k boji proti dronům a malým lodím.

Dříve americké námořnictvo testovalo na výsadkové lodi Ponce 30kilowattový laser stejné společnosti, ale další testy se neuskutečnily, píše vydání Populární mechanika.

Americká vojensko-průmyslová společnost Northrop Grumman obdrží přes 13 miliard dolarů (301,66 miliard Kč) na výzkum a vývoj v rámci nového programu vytvoření nové mezikontinentální balistické rakety (ICBM), která nahradí Minuteman III, jež je v provozu od roku 1970.

Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na rozpočtové dokumenty amerického letectva, které má na starosti strategické jaderné raketové síly pozemních a leteckých základen.