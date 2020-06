Video: Čáp žil měsíc s kulkou vedle srdce. Lékaři nyní bojují o jeho život

Michail si všiml ptáka poblíž svého domu a požádal o pomoc ornitologa Ivana. Ivan přivezl čápa do moskevské nemocnice. Rentgen ukázal, že na ptáka někdo střílel. Čáp jen zázrakem přežil, ale nedokáže už létat. Na to je moc vysílený a slabý. Lékaři nyní bojují o jeho život, aby tento krasavec znovu pocítil radost z létání.

Již dříve, během silného uragánu Dorian v USA, se 17 pelikánů, kteří se nacházeli na mostě, ocitlo v nebezpečí. Jedna dívka se však rozhodla riskovat vlastní život, aby je zachránila.

Na mostu se nacházelo celkem sedmnáct těchto ptáků s poškozenými křídly. Žena na videu za sebou ukrývá pelikána, aby jej ochránila před uragánem Dorian. Ochránci zvířat pak ptáky odvezli do nemocnice, kde absolvovali rehabilitace. Poté, co se uragán přehnal, byli tito krásní ptáci vypuštěni zpět na svobodu.

Labutí zázrak na Sibiři

Více než tisíc labutí přilétá přezimovat do altajské přírodní rezervace Lebedinyj, nikoli do jižních krajů. A to se děje už asi pět let. Proč ale labutě přitahuje takové chladné místo?

Už přes pět let dávají labutě přednost Sibiři před jihem. V podstatě je to tím, že si labutě vyhlédly jezera s teplými podzemními prameny. V souvislosti s očekáváním těchto ptáků je tak na místě připraveno vždy několik tun zrní.