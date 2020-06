Video: Třináctiletý chlapec chytil obrovského žraloka, který svou velikostí ohromil světová média

Dravec překvapil rybáře svou velikostí. Vážil skoro 363 kilogramů.

Žralok obrovský zemřel na pláži

Největšíváží přes 860 kilogramů.Podle informací na pronajatém člunu, na kterém chytalo duo otce a syna, bylo údajně přes deset lidí. Video zveřejněné naukazuje, jak zaměstnanci přístavu zvedají rybu. Média uvádí, že délka žraloka byla 3,5 metru, dravec vážil 363 kg. Video poté zveřejnilo spoustu světových médií.Mladý rybář údajně řekl, že nějaké maso si chce nechat pro sebe a rodinu, zbytek chce darovat.Před týdnem mrtvého keporkaka rybáři vytáhli na břeh poté, co ho našli ve vodách řeky sv. Vavřince na předměstí kanadského Montrealu. Pracovníci rybářského průmyslu na lodi odtáhli mrtvého keporkaka do přístavu svaté Anny, kde se dravce podařilo vytáhnout z vody pomocí zvedacího jeřábu.Podle úřadu pro nouzové situace s mořskými savci byl pravděpodobně stejný keporkak viděn ve starém přístavu v Montrealu koncem května. Je plánováno , že pitva těla na zjištění příčiny smrti bude provedena na Fakultě veterinární medicíny na Univerzitě v Montrealu.Poukazuje se na to, že ke smrti zvířete mohly vést zdravotní problémy nebo srážka s lodí.

Žralok obrovský, který se ocitl na pobřeží pláže Sonapur v indickém Brahmapuru, zemřel poté, když se mu nepodařilo dostat zpět do moře.

Žralok obrovský se ocitl na pobřeží 2. března. Místní rybáři se několikrát pokusili ho dostat zpět do moře, ale pokusy byly neúspěšné.

Zpráva o tomto žraloku se ihned v dané oblasti rozšířila, během hodiny se kolem něj shromáždily desítky lidí, aby se podívaly na největší žijící druh žraloka.