Video: „V USA by vám zapálili redakci.“ Hitler jako černoch na obálce časopisu Reflex vyvolal rozporuplnou reakci

Pod portrétem Adolfa Hitlera je velkými písmeny napsáno Black Lives Matter, přičemž v dolní části je umístěna poznámka: „Poklekneme před všemi zločinci, kteří se prý chtěli polepšit?“

Obálka časopisu se objevila na Facebooku Reflexu dne 18. června a mezi uživateli sítě vyvolala bouřlivou diskuzi. Někteří byli šokováni.

„Mně toto vymezování se u Reflexu neskutečně překvapilo. Už jsem to komentovala u minulých vydání, nějak se s tím asi nemůžu vyrovnat, ale nakonec vyrovnám. Reflex jsem už přestala kupovat, takže pápá, pište si, co chcete, už to nechci číst. Podle mě nikdo nemá nikoho nikde zabíjet, ať už má jakoukoliv barvu pleti, nikdo nesmí nikomu klečet na krku, až ten člověk vypustí duši. To je, podle mě ,jasný a není třeba to řešit,“ napsala jedna uživatelka.

„V USA by vám zapálili redakci… Jako O.K., ale proč do toho taháte Feriho?“ napsal další čtenář.

Jiným odběratelům se ale tento nápad velmi líbil: „Pěkná provokativní obálka.“

„Obálka je top. Možná si vás poprvé koupím. Jen tak dál a možná si koupím i předplatné,“ podotýkali další.

Obálka nového vydání vyvolává bouři reakcí již od středy, kdy ji na svém osobním facebookovém profilu sdílel šéfredaktor časopisu Stoniš. Facebook ji ale rychle zablokoval. Stejně tak byl na 24 hodin zablokován i účet Marka Stoniše.