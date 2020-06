Video: Přes 15 tisíc psů jede na smrt. Zvířata zabijí na festival psího masa v Číně

V červnu ve dnech letního slunovratu jsou zabíjeny a snědeny tisíce psů. V těchto dnech v čínském Jü-linu probíhá festival psího masa. Ochránci zvířat z celého světa se snaží ukončit tuto divokou tradici a zachránit co nejvíce k smrti odsouzených zvířat.

Vláda Jü-linu před svátkem zavírá oči. Ale ochránci zvířat z celého světa aktivně bojují za jeho zrušení. Také se k akci připojily světoznámé celebrity, které natočily video výzvu. Mezi nimi jsou američtí herci Matt Damon, Joaquin Phoenix, kanadská a americká herečka, modelka a producentka Pamela Anderson.

Dobrovolníci odváží stovky zachráněných, ale zmrzačených psů do svých zemí. Dávají jim šanci na nový život. Ale je to všechno jen kapkou v moři v porovnaní s měřítkem nelidského zvěrstva.

Lidská krutost

Často místo toho, aby lidé pomáhali svým mazlíčkům, jim přičiňují bolest. Pravidelně zveřejnujeme příběhy z celého světa o zvířatech, která potřebují pomoc a o šťastném konci jejich příběhů.

Dříve jistá fenka byla nalezena v ruském Petrohradě po dvou týdnech, byla nešťastná a vysílená. Nemohla došlápnout na přední tlapku. Zřejmě ji někdo týral. Dobrovolníci ji odvezli na kliniku. Rentgen ukázal, že na ni někdo střílel. Tlapku dávali dohromady celých pět hodin. Teď je maličká na rehabilitaci a s novou tlapkou se učí chodit. Lékaři říkají, že Njuša možná dokonce nebude ani kulhat.

Již dříve dobrovolníci v Rumunsku zachránili psa, který hlasitě kňučel, protože se bál lidí. Bývalí majitelé se k němu chovali krutě a až díky dobrovolnici Monice toto zvíře poprvé poznalo, co je to něha. Byl však zapotřebí nějaký čas, než se pes uklidnil. Kdyby nebylo Moniky, pes by nikdy nepoznal, že je lidem možné věřit. Nakonec mu našli nový domov a teď pes bydlí tak, jak si vždy zasloužil.